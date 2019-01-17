Моуринью назвал лучший клуб в своей карьере

Португальский тренер Жозе Моуринью заявил, что лучшим клубом в его карьере был миланский "Интер".

"Лучшей командой в моей карьере был "Интер". Так как мы выиграли все трофеи. Мы добились побед во всех турнирах, обыгрывая самые сильные команды мира. Поэтому я считаю "Интер" лучшим клубом", - приводит слова Моуринью Football Italia.

55-летний Моуринью тренировал "Интер" с 2008 по 2010 годы. Под его руководством миланский клуб дважды становился чемпионом Италии, по одному разу завоевал Кубок и Суперкубок Италии, а также выиграл Лигу Чемпионов.

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