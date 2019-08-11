Моуринью назвал неожиданный список фаворитов АПЛ

Теги жозе моуриньюманчестер ситиливерпультоттенхэм

Моуринью назвал неожиданный список фаворитов АПЛ

Португальский тренер Жозе Моуринью поделился мнением о фаворитах чемпионата Англии в нынешнем сезоне.

"На титул претендуют четыре команды. Это "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Тоттенхэм" и второй состав "Манчестер Сити".

Когда я смотрю на запас "Манчестер Сити", то думаю, что даже этот состав может взять титул", - приводит слова Моуринью журналистка Мелисса Редди в своем Twitter.

Не пропустите: "Манчестер Сити" уничтожил "Вест Хэм" в первом туре АПЛ. | http://soccernews.ru
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Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
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