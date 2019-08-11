Моуринью назвал неожиданный список фаворитов АПЛ

Португальский тренер Жозе Моуринью поделился мнением о фаворитах чемпионата Англии в нынешнем сезоне.

"На титул претендуют четыре команды. Это "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Тоттенхэм" и второй состав "Манчестер Сити".

Когда я смотрю на запас "Манчестер Сити", то думаю, что даже этот состав может взять титул", - приводит слова Моуринью журналистка Мелисса Редди в своем Twitter.

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