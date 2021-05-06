Моуринью назвал позиции, требующие усиления в составе "Ромы"

Фото инстаграм Жозе Моуринью

Новый наставник "Ромы" Жозе Моуринью определил трансферные приоритеты своего клуба на ближайшее лето.

По мнению португальского тренера, состав "волков" нуждается в усилении на шести позициях.

1) Вратарь. Кандидаты - Хуан Муссо ("Удинезе"), Пьерлуиджи Голлини ("Аталанта"), Алессио Краньо ("Кальяри") и Алекс Мерет ("Наполи").

2) Центральный защитник. Кандидат - Эрик Дайер ("Тоттенхэм").

3) Опорный хавбек. Кандидат - Пьер-Эмиль Хейбьерг ("Тоттенхэм").

4) Атакующий полузащитник. Кандидат - Хуан Мата ("Манчестер Юнайтед").

5) Вингеры - возвращение из аренды Дженгиза Ундера и Джастина Клюйверта.

6) Центральный форвард. Кандидат - Андреа Белотти ("Торино").

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