Моуринью назвал причину неудачной игры Салаха в "Челси"
Бывший главный тренер "Челси" Жозе Моуринью рассказал, почему египетский нападающий Мохамед Салах, выступающий сейчас за "Ливерпуль", не сумел заиграть в лондонском клубе.
"Когда Салах перешел в "Челси" из "Базеля" он был одиноким мальчиком, хрупким и наивным. Затем он отправился в Италию и набрался опыта, выступая за "Фиорентину" и "Рому". Когда он вернулся в Премьер-лигу, то уже был полностью адаптированным к европейскому футболу на топ-уровне. Он стал намного сильнее и увереннее. Если футболист обладает талантом, то с годами может стать лучше", - приводит слова Моуринью Tribalfootball.
Напомним, что египтянин выступал за "Челси" с 2014 по 2016 годы.
В нынешнем сезоне 26-летний Салах провел 37 матчей за "Ливерпуль" во всех турнирах и забил 20 голов.
Не пропустите: Луческу во время работы в "Шахтере" отказался от Салаха. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Не футболом единым: Месси показал навыки в еще одном виде спорта
-
Экс-игрок сборной Бразилии подверг громкой критике Неймара
-
Игрока "Арсенала" обвинили в смерти легендарного музыканта
-
1
Моуринью громко высказался о возможном возвращении в "Реал"
-
Кокорин получил травмы в результате лечения в СИЗО
-
Моуринью назвал причину неудачной игры Салаха в "Челси"
-
Появилась новая информация о сроках восстановления травмированного Окслейд-Чемберлена
-
Глушаков оспорил решение суда о выплате алиментов бывшей жене
-
Модрич оценил шансы "Реала" в ответном матче Лиги Чемпионов с "Аяксом"
-
Самарский кондитерский комбинат поздравил звезду "Челси" с днем рождения
-
Дело в бороде: полузащитник "Бордо" пропустил почти месяц по необычной причине
-
"Манчестер Юнайтед" потерял звездного игрока на длительный срок
-
Модрич высказался об уходе Роналду из "Реала"
-
"Тоттенхэм" нацелился на талантливого датчанина
-
Солари высказался о возможном возвращении Моуринью в "Реал"
-
Агент Бэйла ответил на критику фанатов "Реала"
-
"Зенит" поздравил с юбилеем легенду клуба
-
В "Зените" почтили память ушедшего из жизни легендарного певца
-
Хавбек ЦСКА вызван в сборную Хорватии на матчи отбора Евро-2020
-
Владелец "Спартака" высказался об игре команды в матче с "Краснодаром"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|29
|71
|2
|Ливерпуль
|29
|70
|3
|Тоттенхэм
|29
|61
|4
|Манчестер Юнайтед
|29
|58
|5
|Арсенал Лондон
|29
|57
|6
|Челси
|28
|56
|7
|Вулверхэмптон
|29
|43
|8
|Уотфорд
|29
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|39
|10
|Эвертон
|29
|37
|11
|Лестер Сити
|29
|35
|12
|Борнмут
|29
|34
|13
|Кристал Пэлас
|29
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|29
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|28
|30
|16
|Бернли
|29
|30
|17
|Саутгемптон
|29
|27
|18
|Кардифф Сити
|29
|25
|19
|Фулхэм
|29
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|29
|14