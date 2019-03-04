Моуринью назвал причину неудачной игры Салаха в "Челси"

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Моуринью назвал причину неудачной игры Салаха в "Челси"
Бывший главный тренер "Челси" Жозе Моуринью рассказал, почему египетский нападающий Мохамед Салах, выступающий сейчас за "Ливерпуль", не сумел заиграть в лондонском клубе.

"Когда Салах перешел в "Челси" из "Базеля" он был одиноким мальчиком, хрупким и наивным. Затем он отправился в Италию и набрался опыта, выступая за "Фиорентину" и "Рому". Когда он вернулся в Премьер-лигу, то уже был полностью адаптированным к европейскому футболу на топ-уровне. Он стал намного сильнее и увереннее. Если футболист обладает талантом, то с годами может стать лучше", - приводит слова Моуринью Tribalfootball.

Напомним, что египтянин выступал за "Челси" с 2014 по 2016 годы.

В нынешнем сезоне 26-летний Салах провел 37 матчей за "Ливерпуль" во всех турнирах и забил 20 голов.

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