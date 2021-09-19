Моуринью назвал причину первого поражения "Ромы" под его руководством

Фото: инстаграм Жозе Моуринью/Автор неизвестен

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью прокомментировал поражение своей команды в матче 5-го тура чемпионата Италии против "Вероны" (2:3).

"Я знал, что с этой командой сложно играть, их игроки обладают большим количеством положительных качеств. К тому же, после смены тренера у команды произошел психологический подъем. Стиль игры Игора Тудора похож стиль бывшего тренера "Вероны" Ивана Юрича, поэтому игрокам было легко адаптироваться к новым требованиям.

Я не могу жаловаться на отдачу игроков, но мы проиграли слишком много единоборств. Соперник играл более интенсивно. Мне нужно несколько часов, чтобы понять причину поражения", - приводит слова Моуринью Football Italia.

Напомним, что поражение от "Вероны" стало для "Ромы" первым под руководством Моуриньо. До этого римский клуб одержал шесть побед подряд.

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