Моуринью назвал причину первого поражения "Ромы" под его руководством
Фото: инстаграм Жозе Моуринью/Автор неизвестен
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью прокомментировал поражение своей команды в матче 5-го тура чемпионата Италии против "Вероны" (2:3).
"Я знал, что с этой командой сложно играть, их игроки обладают большим количеством положительных качеств. К тому же, после смены тренера у команды произошел психологический подъем. Стиль игры Игора Тудора похож стиль бывшего тренера "Вероны" Ивана Юрича, поэтому игрокам было легко адаптироваться к новым требованиям.
Я не могу жаловаться на отдачу игроков, но мы проиграли слишком много единоборств. Соперник играл более интенсивно. Мне нужно несколько часов, чтобы понять причину поражения", - приводит слова Моуринью Football Italia.
Напомним, что поражение от "Вероны" стало для "Ромы" первым под руководством Моуриньо. До этого римский клуб одержал шесть побед подряд.
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