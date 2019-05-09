Моуринью назвал причину поражения "Аякса" в матче с "Тоттенхэмом"

Известный португальский тренер Жозе Моуринью прокомментировал результат ответного полуфинального матча Лиги Чемпионов между "Аяксом" и "Тоттенхэмом", который завершился победой "шпор" со счётом 3:2.

"Аякс" играл наивно. Складывалось ощущение, что они играют в чемпионате Голландии против условного "Витесса". Или будто это был всего лишь матч группового этапа. "Аякс" заслуживает признания и восхищения за философию и за свой стиль игры. Но футбол - это борьба, в битвах нужна стратегия, чтобы выиграть особенные матчи. Иногда нужно даже отказаться от своей философии, чтобы победить", - сказал Моуринью в эфире beIN Sports.

Напомним, что к перерыву "Аякс" выигрывал со счётом 2:0, но во втором тайме "Тоттенхэм" забил три безответных мяча. При этом решающий гол был забит на 96-й минуте.

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