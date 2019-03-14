Моуринью назвал причину поражения "Баварии" от "Ливерпуля" в матче Лиги Чемпионов

Известный португальский тренер Жозе Моуринью оценил игру "Баварии" в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Ливерпуля" (1:3). Это поражение привело к вылету немецкого клуба из турнира.

"Бавария" не справилась со своим соперником. У них образовывались большие промежутки между линиями: Левандовски был один, в зоне полузащиты не было давления. Хамес Родригес потерял связь с игроками атаки, а Давид Алаба ничего не смог создать слева", - приводит слова Моуринью RT.

Напомним, что четвертьфинале Лиги Чемпионов впервые за последние 13 лет не будет ни одной немецкой команды.

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