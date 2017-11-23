Моуринью назвал причину поражения от "Базеля"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поделился мыслями насчёт поражения от "Базеля" в матче пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов. По его мнению, причиной такого результата стала слабая реализация игроков "МЮ".

"Мы проиграли, потому что должны были вести в первом тайме со счётом 5:0, но не забили ни одного гола. Мы доминировали в первой половине встречи. Казалось, что мы не можем не выиграть у "Базеля". После перерыва всё было нормально. Думали, что матч завершится без забитых голов, но сопернику удалось открыть счёт. Виновата вся команда, потому что мы упустили много моментов" - цитирует Моуринью BBC.

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