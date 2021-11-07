Моуринью назвал причину поражения "Ромы" от "Венеции"

Фото: инстаграм Жозе Моуринью/Автор неизвестен

Главный тренер римской "Ромы" Жозе Моуринью поделился мнением о поражении своей команды от "Венеции" (2:3) в матче 12-го тура чемпионата Италии.

"У нас было много моментов. Но меня разочаровал тот факт, что атакующие игроки неоднократно не могли отдать точный пас на нападающих, когда находились в хорошей позиции. Как можно не забивать голы, имея столько моментов? "Венеция" забила нам первый гол со стандарта, а мы отрабатывали их вчера, но все равно допустили ошибку", - приводит слова Моуринью Football Italia.

"Рома", набрав 19 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Серии А.

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