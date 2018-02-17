Моуринью назвал проблемную позицию "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтеджозе моуринью

Моуринью назвал проблемную позицию "Манчестер Юнайтед"Главный тренер "Манчестер Юнайтед"  Жозе Моуринью рассказал о том, что клуб планирует подписать нового полузащитника.

Таким образом, португальский наставник не подтвердил слухи про интерес "МЮ" к нападающим.

"Когда я не хочу о чем-то говорить, то просто не говорю об этом. Но не стану кого-то вводить в заблуждение. Поэтому я прямо говорю, что мы не ищем нападающего или вингера. И да, мы ищем полузащитника", - сказал он.

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