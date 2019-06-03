Моуринью назвал пятёрку главных претендентов на "Золотой мяч"

1 Теги жозе моуриньюлионель мессикриштиану роналдумохамед салахвирджил ван дейк

Моуринью назвал пятёрку главных претендентов на "Золотой мяч"

Известный португальский тренер Жозе Моуринью рассказал, кого на сегодняшний день он считает фаворитами в гонке за "Золотым мячом" по итогам 2019 года.

"На данный момент я бы выделил ван Дейка, Салаха, Мане, Роналду и Месси. Но, думаю, немаловажную роль в этом плане сыграют результаты Лиги Наций, Кубка африканских наций и Кубка Америки. Роналду и Месси добились только побед в чемпионате, а "Ливерпуль" хоть и выиграл Лигу Чемпионов, но не сумел взять титул АПЛ", - сказал Моуринью.

Напомним, что в 2018 году "Золотой мяч" получил полузащитник "Реала" Лука Модрич. До этого 10 лет подряд награду брали Месси и Роналду - каждый по 5 раз.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Роналду и Ван Дейк-прямые конкуренты по Лиге Нации,если Роналду или Ван Дейк смогут выиграть евротрофей,то в тройку один из них точно войдёт,далее Салах и Мане,Сенегал заметно сильнее Египта и скорее всего Сенегал выступит лучше,но я думаю для этой пары в споре за тройку минимум сильнейших будет большое значение выступлений Месси на кубке Америки,но здесь очень странный расклад,Бразилия конкретно нынешняя сильнее Аргентины как минимум по составу и тренеру,у Аргентинцев только Месси и Агуэро,остальные основные провели посредственный сезон,у бразильцев два вингера открытия Нерес и Винисиус,2 ТОП КИПЕРА,а один из них-лучший в сезоне-Аллисон и Эдерсон,слабым местом будет оборона,но атаки конкурентов не самые сильные,чтобы прогрызть даже такую оборону.Я повторюсь скорее всего выиграет кто-то из троицы Ливерпуля.

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