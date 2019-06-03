Моуринью назвал пятёрку главных претендентов на "Золотой мяч"

Известный португальский тренер Жозе Моуринью рассказал, кого на сегодняшний день он считает фаворитами в гонке за "Золотым мячом" по итогам 2019 года.

"На данный момент я бы выделил ван Дейка, Салаха, Мане, Роналду и Месси. Но, думаю, немаловажную роль в этом плане сыграют результаты Лиги Наций, Кубка африканских наций и Кубка Америки. Роналду и Месси добились только побед в чемпионате, а "Ливерпуль" хоть и выиграл Лигу Чемпионов, но не сумел взять титул АПЛ", - сказал Моуринью.

Напомним, что в 2018 году "Золотой мяч" получил полузащитник "Реала" Лука Модрич. До этого 10 лет подряд награду брали Месси и Роналду - каждый по 5 раз.

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