Моуринью назвал "Роме" первую трансферную цель на лето

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Новый наставник "Ромы" Жозе Моуринью сообщил клубу о своей первой трансферной цели.

По сведениям Football Italia, португалец просит клуб подписать хавбека "Реала" Иско. Ожидается, что стоимость сделки составит около 30 миллионов евро.

Отметим, что на Иско также претендует "Севилья", однако они не готовы предложить более 15 миллионов евро.

Соглашение Иско с клубом истекает летом 2022 года. В текущем сезоне на его счету два ассиста в 27 играх.

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