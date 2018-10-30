Моуринью назвал руководству "МЮ" свою трансферную цель

Теги манчестер юнайтеджозе моуринью

Моуринью назвал руководству "МЮ" свою трансферную цель
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью попросил руководство клуба купить левого защитника, сообщает Manchester Evening News.

По сведениям издания, португальский наставник хочет создать конкуренцию для левого бека Люка Шоу.

В нынешнем сезоне 23-летний Шоу провёл за "МЮ" 12 матчей и забил 1 гол.

Ранее сообщалось, что руководство манкунианцев может выделить за зимние трансферы около 115 миллионов евро.

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