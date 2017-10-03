Моуринью назвал самого сильного соперника в группе Лиги Чемпионов

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поделился мнением о соперниках команды по группе Лиги Чемпионов.

"Поражение со счётом 0:5 от "Базеля" не поменяло моё мнение о том, что "Бенфика" - наш самый сильный соперник в группе. У "Бенфики" были два сложных матча, но она всё равно сильнее ЦСКА и "Базеля" - цитирует Моуринью SAPO Desporto.

На данный момент "МЮ" возглавляет группу, имея в активе 6 очков.

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