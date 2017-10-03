Моуринью назвал самого сильного соперника в группе Лиги Чемпионов

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Моуринью назвал самого сильного соперника в группе Лиги Чемпионов

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поделился мнением о соперниках команды по группе Лиги Чемпионов.

"Поражение со счётом 0:5 от "Базеля" не поменяло моё мнение о том, что "Бенфика" - наш самый сильный соперник в группе. У "Бенфики" были два сложных матча, но она всё равно сильнее ЦСКА и "Базеля" - цитирует Моуринью SAPO Desporto.

На данный момент "МЮ" возглавляет группу, имея в активе 6 очков.

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Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Манчестер Юнайтед 2 6
2 Базель 2 3
3 ЦСКА Москва 2 3
4 Бенфика 2 0
Группа B М О
1 ПСЖ 2 6
2 Бавария Мюнхен 2 3
3 Селтик 2 3
4 Андерлехт 2 0
Группа C М О
1 Челси 2 6
2 Рома 2 4
3 Атлетико Мадрид 2 1
4 Карабах 2 0
Группа D М О
1 Барселона 2 6
2 Спортинг Лиссабон 2 3
3 Ювентус 2 3
4 Олимпиакос Пирей 2 0
Группа E М О
1 Севилья 2 4
2 Ливерпуль 2 2
3 Спартак Москва 2 2
4 Марибор 2 1
Группа F М О
1 Манчестер Сити 2 6
2 Шахтер Донецк 2 3
3 Наполи 2 3
4 Фейеноорд 2 0
Группа G М О
1 Бешикташ 2 6
2 Порту 2 3
3 Монако 2 1
4 РБ Лейпциг 2 1
Группа H М О
1 Реал Мадрид 2 6
2 Тоттенхэм 2 6
3 Боруссия Дортмунд 2 0
4 АПОЭЛ 2 0
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