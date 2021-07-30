Моуринью назвал свои любимые блюда итальянской кухни

Фото твиттер "Ромы"

Наставник "Ромы" Жозе Моуринью рассказал о своих предпочтениях в итальянской кухне.

"Три любимых блюда? Я мог бы назвать даже тридцать. Когда жил в Лондоне, моими любимыми ресторанами были итальянские.

В числе любимых блюд я бы назвал куриную пикату с лимонным соусом, равиоли с томатным соусом, однако в целом мог бы перечислить гораздо больше. Я люблю итальянскую кухню и обращаю на нее внимание", - приводит слова Моуринью Corriere dello Sport.

Моуринью возглавил "Рому" в мае 2021 года. Его контракт рассчитан до 2024 года.

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