Моуринью назвал условие продажи Рэшфорда в "Реал"

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью назвал условие продажи форварда своей команды Маркуса Рэшфорда в мадридский "Реал".

Как информирует Diario Gol, наставник "красных дьяволов" будет готов отпустить своего 19-летнего нападающего в королевский клуб в том случае, если в обратном направлении проследует вингер "сливочных" Марко Асенсио.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" назван самыми дорогим брендом среди футбольных клубов. | soccernews.ru