Моуринью не будет эмоционально праздновать победу над "Челси"

Теги манчестер юнайтедчелсижозе моуринью

Моуринью не будет эмоционально праздновать победу над "Челси"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью порассуждал о грядущем матче девятого тура АПЛ против "Челси", который он тренировал с 2004 по 2007 и с 2013 по 2015 год.

"Для меня это просто очередной матч. Не думаю, что буду эмоционально праздновать в случае победы. Я стараюсь всегда контролировать себя, а также относиться с уважением к болельщикам, которые поддерживали меня в течение многих лет" - приводит слова Моуринью Sky Sports.

Напомним, что матч "Челси" – "Манчестер Юнайтед" состоится в субботу, 20 октября, в 14:30 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь.

По итогам восьми туров "синие" идут на втором месте в турнирной таблице Премьер-лиги, а "красные дьяволы" - на восьмом. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" объявила о первом зимнем трансфере

"Барселона" объявила о первом зимнем трансфере

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 23 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 23 44
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 31
11 Эвертон Эвертон 23 30
12 Борнмут Борнмут 23 30
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 23 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон Саутгемптон 23 22
16 Бернли Бернли 23 22
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 21
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 23 19
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 23 11
Полная таблица

топ-5 тегов