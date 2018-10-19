Моуринью не будет эмоционально праздновать победу над "Челси"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью порассуждал о грядущем матче девятого тура АПЛ против "Челси", который он тренировал с 2004 по 2007 и с 2013 по 2015 год.

"Для меня это просто очередной матч. Не думаю, что буду эмоционально праздновать в случае победы. Я стараюсь всегда контролировать себя, а также относиться с уважением к болельщикам, которые поддерживали меня в течение многих лет" - приводит слова Моуринью Sky Sports.

Напомним, что матч "Челси" – "Манчестер Юнайтед" состоится в субботу, 20 октября, в 14:30 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь.

По итогам восьми туров "синие" идут на втором месте в турнирной таблице Премьер-лиги, а "красные дьяволы" - на восьмом. | http://soccernews.ru