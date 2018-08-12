Моуринью: "Не думал, что окажусь в такой ситуации"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в очередной раз затронул тему работы своего клуба во время текущего трансферного окна, которое в Англии уже закрылось.

" У меня были свои планы на эти несколько месяцев, но я оказался перед стартом в Премьер-Лиге с закрытым трансферным рынком. Я нахожусь в ситуации, в которой я не думал, что окажусь. Я думаю, что это будет последний раз, когда я буду говорить об этом. Все кончено, рынок закрыт, и мы больше об этом не говорим ", - цитирует наставника "красных дьяволов" Le 10 Sport.

Напомним, Погба рассказал о своем положении в "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru