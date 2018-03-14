Моуринью: "Не думаю, что мы играли плохо"

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью подвел итог ответному матчу 1/8 финала Лиги Чемпионов против испанской "Севильи".

"Я не думаю, что мы играли плохо. Я и игроки сделали все возможное для победы. Мы пытались, но проиграли - это футбол... Иногда мне везет с заменами, но это был хороший ход Винченцо Монтеллы - выпустить на поле Виссама Бен Йеддера. Когда соперник забил первый гол, игра полностью изменилась", - цитирует наставника "красных дьяволов" ВВС.

Напомним, Моуринью не намерен драматизировать вылет своей команды из Лиги Чемпионов. | soccernews.ru