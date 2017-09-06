Моуринью: "Не думаю о продлении контракта"

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказался о своем будущем в стане "красных дьяволов".

" Продление контракта? Я не думаю об этом. Мне не нужен новый контракт, чтобы усердно работать. Я не вижу никаких проблем в том, чтобы отработать до конца свой контракт и быть свободным или же обсудить с клубом свое будущее ", - цитирует португальского специалиста FootMercato.

Напомним, Калачев высказался о своем конфликте с Моуринью. | soccernews.ru