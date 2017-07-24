Моуринью: "Не хочу комментировать переход Мораты"

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Моуринью: "Не хочу комментировать переход Мораты"Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отказался высказать свое мнение о переходе форварда мадридского "Реала" Альваро Мораты в лондонский "Челси".

"Это одно из событий, которое интересует прессу. Я не желаю обсуждать продажу Альваро. Я знаю, что журналистам это интересно, потому что они пишут о "Реале", но я не могу это комментировать. Он находится в "Челси", это его решение, из-за этого он не может быть с нами, но я желаю ему удачи", - цитирует наставника "красных дьяволов" ElBernabeu.

Напомним, сегодня ночью в серии пенальти "Манчестер Юнайтед" обыграл "Реал". | soccernews.ru

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