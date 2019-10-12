Моуринью не хотел видеть Фреда в "Манчестер Юнайтед", однако согласился на трансфер из-за опасений, что клуб никого не подпишет

Стали известны детали перехода хавбека "Шахтера" Фреда в "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает The Athletic, Жозе Моуринью, тогда возглавляющий "МЮ", не был заинтересован в трансфере бразильца, однако согласился из-за опасений, что клуб не подпишет другого хавбека.

Напомним, что трансфер Фреда обошелся "красным дьяволам" в 55 миллионов евро.

Фред выступает за "МЮ" с лета 2018 года. Он провел за клуб 32 игры, забил один гол и отдал три ассиста.

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