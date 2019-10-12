Моуринью не хотел видеть Фреда в "Манчестер Юнайтед", однако согласился на трансфер из-за опасений, что клуб никого не подпишет

Теги манчестер юнайтеджозе моуриньюфред

Моуринью не хотел видеть Фреда в "Манчестер Юнайтед", однако согласился на трансфер из-за опасений, что клуб никого не подпишет

Стали известны детали перехода хавбека "Шахтера" Фреда в "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает The Athletic, Жозе Моуринью, тогда возглавляющий "МЮ", не был заинтересован в трансфере бразильца, однако согласился из-за опасений, что клуб не подпишет другого хавбека.

Напомним, что трансфер Фреда обошелся "красным дьяволам" в 55 миллионов евро.

Фред выступает за "МЮ" с лета 2018 года. Он провел за клуб 32 игры, забил один гол и отдал три ассиста.

Читайте также: Моуринью определился с новым клубом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Тедеско завтра прибудет в Москву

Тедеско завтра прибудет в Москву

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 8 24
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 8 16
3 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 8 15
4 Лестер Сити Лестер Сити 8 14
5 Челси Челси 8 14
6 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 8 14
7 Бернли Бернли 8 12
8 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 8 12
9 Тоттенхэм Тоттенхэм 8 11
10 Борнмут Борнмут 8 11
11 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 8 10
12 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 7 9
13 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 8 9
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 8 9
15 Астон Вилла Астон Вилла 8 8
16 Саутгемптон Саутгемптон 8 7
17 Эвертон Эвертон 8 7
18 Норвич Сити Норвич Сити 8 6
19 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 7 5
20 Уотфорд Уотфорд 8 3
Полная таблица

топ-5 тегов