Моуринью не исключает, что может возглавить французскую команду
Известный португальский специалист Жозе Моуринью может в будущем возглавить французскую команду.
"Я уже работал в четырех странах и вполне мог бы возглавить клуб из Франции. Это был бы отличный опыт, - приводит слова Моуринью L’Équipe.
Отметим, что сегодня "особенный" присутствовал на игре 25-го тура Лиги 1 между "Лиллем" и "Монпелье" (0:0).
Последним местом работы Моуринью был "Манчестер Юнайтед", откуда он был уволен в декабре 2018 года.
Читайте также: "Манчестер Юнайтед" выплатил Моуринью громадную сумму. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Благодаря голу Мбаппе ПСЖ переиграл "Сент-Этьен"
-
"Наполи" потерял очки в матче с "Торино" и еще больше отпустил от себя "Ювентус"
-
Наингголан принес "Интеру" тяжелейшую победу над "Сампдорией"
-
Рамос стал самым удаляемым футболистом в истории топ-5 лиг Европы
-
Отец Неймара сделал заявление о возможном участии игрока в ответном матче с "Манчестер Юнайтед"
Лента новостей
-
Главные новости дня: 17 февраля
-
"Наполи" - "Торино" (видеообзор матча Серии А)
-
Благодаря голу Мбаппе ПСЖ переиграл "Сент-Этьен"
-
"Бетис" и "Алавес" расписали ничью
-
"Наполи" потерял очки в матче с "Торино" и еще больше отпустил от себя "Ювентус"
-
"Вильярреал" - "Севилья" - 3:0 (видеообзор матча Примеры)
-
Моуринью не исключает, что может возглавить французскую команду
-
"Реал" демонстрирует удручающую статистику в матчах, где Марсело выходил в стартовом составе
-
Икарди присутствовал на матче с "Сампдорией"
-
ПСЖ согласовал условия нового контракта с одним из лидеров команды
-
Итальянский клуб готов выложить 100 миллионов евро за Бэйла
-
"Интер" - "Сампдория" - 2:1 (видеообзор матча Серии А)
-
"Вильярреал" разгромил "Севилью"
-
В итальянской Серии С "Кунео" забил 20 голов команде, вышедшей на поле всемером
-
"Наполи" - "Торино": видеотрансляция поединка 24-го тура Серии А
-
Наингголан принес "Интеру" тяжелейшую победу над "Сампдорией"
-
"Байер" обыграл "Фортуну" и ворвался в еврокубковую зону
-
Рамос вышел на пятое место по количеству матчей за "Реал"
-
"Валенсия" - "Эспаньол" - 0:0 (видеообзор матча Примеры)
-
"Енисей" одержал победу в товарищеском матче, "Ростов" сыграл вничью
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|23
|62
|2
|Лилль
|25
|50
|3
|Лион
|25
|46
|4
|Марсель
|25
|40
|5
|Сент-Этьен
|25
|40
|6
|Монпелье
|24
|38
|7
|Реймс
|25
|38
|8
|Ницца
|25
|37
|9
|Страсбур
|25
|36
|10
|Ним
|25
|36
|11
|Ренн
|25
|36
|12
|Анжер
|25
|33
|13
|Бордо
|24
|31
|14
|Нант
|25
|27
|15
|Тулуза
|25
|27
|16
|Монако
|25
|22
|17
|Амьен
|25
|21
|18
|Дижон
|24
|20
|19
|ФК Кан
|25
|19
|20
|Генгам
|24
|14