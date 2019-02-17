Моуринью не исключает, что может возглавить французскую команду

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Моуринью не исключает, что может возглавить французскую команду

Известный португальский специалист Жозе Моуринью может в будущем возглавить французскую команду.

"Я уже работал в четырех странах и вполне мог бы возглавить клуб из Франции. Это был бы отличный опыт, - приводит слова Моуринью L’Équipe.

Отметим, что сегодня "особенный" присутствовал на игре 25-го тура Лиги 1 между "Лиллем" и "Монпелье" (0:0).

Последним местом работы Моуринью был "Манчестер Юнайтед", откуда он был уволен в декабре 2018 года.

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