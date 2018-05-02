Моуринью не исключил, что Каррик получит должность в "МЮ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказался о будущем полузащитника Майкла Кэррика, который по окончании сезона завершит карьеру футболиста.

"Должен признать, что расставаться с великими футболистами - это одна из самых сложных вещей в моей долгой тренерской карьере. В этот раз постараемся сделать так, чтобы никому не было грустно. Большой игрок уходит, но большой человек остается.

Хоть мы и хотим, чтоб Кэррик продолжил играть, но для него всегда найдется место в клубе", - сказал он.

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