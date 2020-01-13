Моуринью не исключил, что Кейн может пропустить Евро-2020

Теги харри кейнжозе моуриньютоттенхэм

Моуринью не исключил, что Кейн может пропустить Евро-2020
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью не исключил вероятности того, что форвард команды Харри Кейн может пропустить чемпионат Европы 2020 года из-за травмы. Об этом сообщает The Guardian.

"Новостей о Харри пока нет. Сколько бы вы не спрашивали о нем, ответ всегда один. Мы ожидаем, что он будет отсутствовать до апреля, или конца мая, или сезона", - сказал Моуринью.

Ранее сообщалось, что из-за серьезности травмы футболисту потребуется операция. У Кейна разрыв мышцы задней поверхности левого бедра.

В этом сезоне 26-летний форвард провел 20 матчей в АПЛ, забив 11 голов.

Не пропустите: Рейньер близок к переходу в "Реал". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Локомотив" объявил о продлении контракта с хавбеком Коломейцевым

"Локомотив" объявил о продлении контракта с хавбеком Коломейцевым

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 21 61
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 22 47
3 Лестер Сити Лестер Сити 22 45
4 Челси Челси 22 39
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 22 34
6 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 22 32
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 22 31
8 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 30
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 22 29
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 22 28
11 Эвертон Эвертон 22 28
12 Саутгемптон Саутгемптон 22 28
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 22 26
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 22 24
15 Бернли Бернли 22 24
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 21 22
17 Уотфорд Уотфорд 22 22
18 Астон Вилла Астон Вилла 22 21
19 Борнмут Борнмут 22 20
20 Норвич Сити Норвич Сити 22 14
Полная таблица

топ-5 тегов