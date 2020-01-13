Моуринью не исключил, что Кейн может пропустить Евро-2020



Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью не исключил вероятности того, что форвард команды Харри Кейн может пропустить чемпионат Европы 2020 года из-за травмы. Об этом сообщает The Guardian.



"Новостей о Харри пока нет. Сколько бы вы не спрашивали о нем, ответ всегда один. Мы ожидаем, что он будет отсутствовать до апреля, или конца мая, или сезона", - сказал Моуринью.



Ранее сообщалось, что из-за серьезности травмы футболисту потребуется операция. У Кейна разрыв мышцы задней поверхности левого бедра.



В этом сезоне 26-летний форвард провел 20 матчей в АПЛ, забив 11 голов.

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