Моуринью не исключил возвращение Ибрагимовича в "Манчестер Юнайтед"

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Моуринью не исключил возвращение Ибрагимовича в "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью допускает возвращение в команду шведского форварда Златана Ибрагимовича.

"Возвращение Ибрагимовича возможно. Он открыт к переговорам. Златан был недоволен тем, как закончился сезон, что у него было мало игровой практики, он хочет продолжить играть на самом высоком уровне. Мы оставляем дверь открытой для него. Он может восстанавливаться на нашей базе, мы не против, чтобы он был с нами в это время. Если нужно дождаться декабря, а я сомневаюсь, что он восстановится раньше, то почему бы не подождать такого хорошего игрока, который дал нам так много" - цитирует Моуринью Sky Sports.

Напомним, что 35-летний Ибрагимович сейчас восстанавливается после тяжёлой травмы колена. Его контракт с "МЮ" истёк этим летом, поэтому футболист находится в статусе свободного агента.

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