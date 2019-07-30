Моуринью: "Не могу наслаждаться жизнью без футбола"

Теги манчестер юнайтеджозе моуринью

Моуринью: "Не могу наслаждаться жизнью без футбола"

Известный португальский тренер Жозе Моуринью признался, что ему не хватает футбола в жизни.

"Я имел достаточно времени, чтобы обдумать свою тренерскую карьеру, проанализировать её. В итоге я пришёл к выводу, что полон огня и очень жду новых вызовов. Не могу наслаждаться жизнью, потому что мне не хватает футбола. Сейчас я просто должен дождаться своего шанса", - цитирует Моуринью Sky Sports.

Напомним, что "Особенный" остаётся без работы с декабря прошлого года. Его последним клубом был "Манчестер Юнайтед".

Недавно 56-летнего специалиста звали в Китай, однако тот не захотел ехать в Азию.

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