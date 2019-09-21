Моуринью: "Не могу понять, почему Это’О не получил ни одного "Золотого мяча"

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Моуринью: "Не могу понять, почему Это’О не получил ни одного "Золотого мяча"

Известный португальский тренер Жозе Моуринью удивлён тем фактом что форвард Самуэль Это'О никогда не признавался лучшим игроком мира.

"Не могу понять, почему Это’О не получил ни одного "Золотого мяча". У него была впечатляющая карьера. Он трижды выиграл Лигу Чемпионов и завоевал множество других титулов. В течение нескольких лет Самуэль был лучшим нападающим мира. Уверен, что он заслужил "Золотой мяч". Но, к сожалению, вручение индивидуальных наград не в нашей власти", - приводит слова 56-летнего специалиста BBC.

Напомним, что Это'О выступал под руководством Моуринью в составе "Интера" и "Челси".

В течение карьеры звёздный камерунец выиграл 18 различных трофеев, в том числе 3 с национальной сборной.

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