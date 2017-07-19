Моуринью: "Не могу сказать, что я доволен трансферной кампанией "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью остается недоволен действиями своего клуба на трансферном рынке.

"Мы всегда хотим большего. Мы всегда чувствуем, что еще есть место, чтобы улучшить команду, и я не могу сказать, что я доволен нашей трансферной кампанией.

Что я еще могу сказать, так это то, что это трансферное окно является очень трудным, и я никого не виню в этом. Это просто реальная картина вещей. Рынок движется в направлении, согласно которому многих игроков трудно заполучить, если не сказать невозможно.

Каждый клуб является сильным и не хочет продавать или их требования оказываются высокими, поэтому рынок становится очень трудным", - цитирует наставника "красных дьяволов" ESPN FC.

Напомним, Моуринью рассказал о травмах Маты и Дармиана. | soccernews.ru