Моуринью: "Не нуждаюсь в подписании атакующих игроков"

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью раскрыл свои трансферные планы на следующее лето.

"Журналистам нравится писать выдумки и спекулировать особенно летом, но я не заинтересован в атакующих игроках, поэтому не пишите о футболистах линии атаки, приезжающих сюда, потому что никто сюда не придет.

Хуан Мата, Лукаку, Рэшфорд, Мартиаль, Алексис... Мне не нужны атакующие игроки, поэтому летом я должен работать над укреплением других линий. Я действительно счастлив с имеющимися в моем распоряжении нападающими", - цитирует наставника "красных дьяволов" goal.com.

Напомним, Моуринью нацелился на хавбека "Реала". | soccernews.ru