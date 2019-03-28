Моуринью не нужен "Монако"
"Монако" не заинтересован в приглашении Жозе Моуринью на тренерский мостик команды, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на источник, близкий к французскому клубу.
Монегаски не намерены менять наставника и собираются сделать ставку на Леонарду Жардима.
"Монако" по итогам 29 туров занимает 16-е место в турнирной таблице Лиги 1, имея в своём активе 30 очков.
44-летний Жардим вернулся в команду в конце января, после этого "красно-белые" не проиграли ни одного матча.
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|29
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|4
|Марсель
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|6
|Реймс
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|Ренн
|28
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|Страсбур
|29
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|12
|Анжер
|29
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|Бордо
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|14
|Тулуза
|29
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|Нант
|28
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|16
|Монако
|29
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|Амьен
|29
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|18
|Генгам
|29
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|29
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