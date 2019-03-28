Моуринью не нужен "Монако"

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Моуринью не нужен "Монако"

"Монако" не заинтересован в приглашении Жозе Моуринью на тренерский мостик команды, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на источник, близкий к французскому клубу.

Монегаски не намерены менять наставника и собираются сделать ставку на Леонарду Жардима.

"Монако" по итогам 29 туров занимает 16-е место в турнирной таблице Лиги 1, имея в своём активе 30 очков.

44-летний Жардим вернулся в команду в конце января, после этого "красно-белые" не проиграли ни одного матча.

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Комментарии

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Карыч
Карыч

Моур уже никому не нужен. Даже Спартаку.

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