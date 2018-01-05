Моуринью не отпустил Мхитаряна в аренду в "Интер"

Трансфер хавбека "Манчестер Юнайтед" Генриха Мхитаряна в "Интер" сорвался.

Как сообщает Manchester Evening News, "Интер" из-за возможного нарушения правил финансового фэйр-плей мог взять игрока только на правах аренды.

Однако руководство и наставник "МЮ" Жозе Моуринью согласны только на продажу Мхитаряна.

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