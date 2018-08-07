Моуринью не против обменять Погба на хавбека "Барселоны"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью не против обменять полузащитника своей команды Поля Погба, с которым у него возник конфликт, в каталонскую "Барселону".

Так, по сведениям Football Espana, наставник "красных дьяволов" положительно оценивает возможность сделки с "сине-гранатовыми", по которой француз отправится на "Камп Ноу", а ему взамен манкунианцы получат денежную компенсацию и хавбека чемпионов Испании Ивана Ракитича.

Напомним, агент подталкивает Погба к переходу в "Барселону". | soccernews.ru