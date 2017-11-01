Моуринью не разрешил Лукаку пробить пенальти в матче с "Бенфикой"

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Моуринью не разрешил Лукаку пробить пенальти в матче с "Бенфикой"

Бельгийский нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку не сумел забить гол в шестом матче подряд, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, футболист хочет пробить 11-метровый в матче 4-го тура группового раунда Лиги Чемпионов против "Бенфики" (2:0), но ему запретил это делать главный тренер "МЮ" Жозе Моуринью.

"Футболисты уважают мое решение. У Ромелу есть все, чтобы бить пенальти, но я решил поступить именно так по результатам наблюдений за игроками на тренировках", - сказал Моуринью.

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