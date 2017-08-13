"Моуринью: "Не считаю, что мы наиграли на 4:0"

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"Моуринью: "Не считаю, что мы наиграли на 4:0"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал победу над "Вест Хэмом" (4:0).

"Игра получилась сложной, при счете 2:0 еще ничего не было решено, у "Вест Хэма" был опасный момент. Не считаю, что мы наиграли на 4:0. Мы не очень хорошо начали матч, выглядели нервно, однако потом показали отличную игру. Мне нравится уверенность, мы играли уверенно. Очень хорошая игра.

Для новичков важно показать себя в новом клубе, все ждут голов от форварда. Это хорошо для Мораты, Руни, Лукаку и Ляказетта, что они забили. Это повлияет на их уверенность. То, что мы начали сезон с победы и вышли на первое место, ничего не значит. Главное сейчас - уровень футбола и уверенность в себе" - приводит слова Моуринью ВВС.

Смотрите также обзор матча "Манчестер Юнайтед" - "Вест Хэм". | http://soccernews.ru

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