Моуринью не сможет рассчитывать на десятерых игроков в дебютной игре сезона

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью не сможет рассчитывать на десятерых игроков своей команды в дебютной игре сезона.

Так, по сведениям The Sun, пятничный матч против "Лестера" из-за проблем со здоровьем пропустят Эрик Байи, Антонио Валенсия, Эктор Эррера, Серхи Ромеро и Неманья Матич. Ненадлежащая же физическая форма не позволит сыграть против "лис" Полю Погба, Маруану Феллаини, Ромелу Лукаку, Джесси Лингарду и Эшли Янгу, которые лишь недавно вернулись из отпуска.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" определился с будущим Погба. | soccernews.ru