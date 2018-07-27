Моуринью не собирается отпускать Байи
Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи, скорее всего, не покинет клуб этим летом.
Как сообщает Sportsmole, наставник "красных дьяволов" Жозе Моуринью сказал футболисту, что рассчитывает на него в новом сезоне.
Напомним, что ранее появились слухи о желании "МЮ" подписать еще одного центрального защитника.
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|38
|81
|3
|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
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|Хаддерсфилд Таун
|38
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|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
|31