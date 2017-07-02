Моуринью не теряет надежд перехватить главную трансферную цель "Челси"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью не теряет надежд перехватить главную трансферную цель лондонского "Челси".

Как информирует The Sun, наставник "красных дьяволов" все еще рассчитывает подписать форварда "Эвертона" Ромелу Лукаку. Однако главным препятствием на пути переезда бельгийского нападающего на "Олд Траффорд" называется вовсе даже не финансовая сторона вопроса, поскольку "Манчестер Юнайтед" вполне будет готов перебить предложение "аристократов", а нежелание самого футболиста играть под руководством Моуринью, который стал инициатором его продажи из "Челси" в "Эвертон" в 2014 году.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" интересуется Бартрой.