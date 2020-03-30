Моуринью не включил игроков "Манчестер Юнайтед" в символическую сборную из своих бывших футболистов
Наставник лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью составил символическую сборную из своих бывших подопечных.
Наибольшее представительство в команде получил "Челси" - 8 из 11 футболистов. А вот из "Манчестер Юнайтед" португалец не взял никого.
Вратарь: Петр Чех ("Челси");
Защитники: Хавьер Дзанетти ("Интер"), Джон Терри ("Челси"), Рикарду Карвалью ("Порту", "Челси", "Реал"), Вильям Галлас ("Челси");
Полузащитники: Клод Макелеле ("Челси"), Фрэнк Лэмпард ("Челси"), Месут Озил ("Реал");
Нападающие: Эден Азар ("Челси"), Криштиану Роналду ("Реал"), Дидье Дрогба ("Челси").
Не пропустите: Смертин рассказал о первой встрече с Моуринью, когда он возглавил "Челси". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18