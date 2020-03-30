Моуринью не включил игроков "Манчестер Юнайтед" в символическую сборную из своих бывших футболистов

Наставник лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью составил символическую сборную из своих бывших подопечных.

Наибольшее представительство в команде получил "Челси" - 8 из 11 футболистов. А вот из "Манчестер Юнайтед" португалец не взял никого.

Вратарь: Петр Чех ("Челси");

Защитники: Хавьер Дзанетти ("Интер"), Джон Терри ("Челси"), Рикарду Карвалью ("Порту", "Челси", "Реал"), Вильям Галлас ("Челси");

Полузащитники: Клод Макелеле ("Челси"), Фрэнк Лэмпард ("Челси"), Месут Озил ("Реал");

Нападающие: Эден Азар ("Челси"), Криштиану Роналду ("Реал"), Дидье Дрогба ("Челси").

Не пропустите: Смертин рассказал о первой встрече с Моуринью, когда он возглавил "Челси". | http://soccernews.ru