Моуринью не возглавит "Ювентус" из-за "Интера"

Португальский специалист Жозе Моуринью не собирается работать в "Ювентусе", сообщает Sky Sports.

По сведениями издания, у Моуринью до сих пор особые отношения с "Интером", который он тренировал с 2008 по 2010 годы. При этом Моуринью не прочь вновь поработать с нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду, но только в другом клубе.

Напомним, что португальский тренер был уволен с поста наставника "Манчестер Юнайтед" с октября прошлого года и с тех пор является безработным.

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