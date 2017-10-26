Моуринью не заинтересован в подписании Бэйла

Теги манчестер юнайтедгарет бэйлжозе моуриньюреал мадрид

Моуринью не заинтересован в подписании БэйлаГлавный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью не заинтересован в подписании вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла.

Так, по сведениям Diario Gol, наставник "красных дьяволов", который еще прошлым летом был готов за валлийца 100 миллионов евро, решил сменить свои трансферные приоритеты ввиду того, что 28-летний футболист никак не может из-за частых травм выйти на свой прежний уровень игры.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" назван самым дорогим брендом среди футбольных клубов. | soccernews.ru

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