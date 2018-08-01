Моуринью не знает, когда Мартиаль вернётся в расположение "МЮ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью не знает, когда вингер Антони Мартиаль вернётся в расположение команды.

Во время общения с журналистами португальский наставник ответил на соответствующий вопрос "не знаю", попросив обратиться за более подробной информацией к пресс-атташе клуба.

Напомним, что Мартиаль почти неделю назад улетел во Францию в связи с рождением второго ребёнка.

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