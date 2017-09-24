Моуринью не знает за, что был удален с поля в матче с "Саутгемптоном"

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Моуринью не знает за, что был удален с поля в матче с "Саутгемптоном"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал свое удаление в матче против "Саутгемптона" (1:0).

"Не знаю, за что. Крэйг отправил меня на трибуны, и я ушел. Я не просил объяснений. Он сказал мне уйти, и я ушел, столкнувшись с резервным арбитром" - приводит слова Моуринью ESPN.

Английские СМИ сообщают, что Моуринью был удален за выход из технической зоны.

Смотрите также обзор матча "Саутгемптон" - "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru

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