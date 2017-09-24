Моуринью не знает за, что был удален с поля в матче с "Саутгемптоном"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал свое удаление в матче против "Саутгемптона" (1:0).
"Не знаю, за что. Крэйг отправил меня на трибуны, и я ушел. Я не просил объяснений. Он сказал мне уйти, и я ушел, столкнувшись с резервным арбитром" - приводит слова Моуринью ESPN.
Английские СМИ сообщают, что Моуринью был удален за выход из технической зоны.
Смотрите также обзор матча "Саутгемптон" - "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|6
|16
|2
|Манчестер Юнайтед
|6
|16
|3
|Челси
|6
|13
|4
|Тоттенхэм
|6
|11
|5
|Ливерпуль
|6
|11
|6
|Уотфорд
|6
|11
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|5
|9
|8
|Хаддерсфилд Таун
|6
|9
|9
|Бернли
|6
|9
|10
|Вест Бромвич Альбион
|5
|8
|11
|Саутгемптон
|6
|8
|12
|Арсенал Лондон
|5
|7
|13
|Эвертон
|6
|7
|14
|Суонси Сити
|6
|5
|15
|Сток Сити
|6
|5
|16
|Лестер Сити
|6
|4
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|5
|4
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|6
|4
|19
|Борнмут
|6
|3
|20
|Кристал Пэлас
|6
|0