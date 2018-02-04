Моуринью недоволен атмосферой на "Олд Траффорд"

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Моуринью недоволен атмосферой на "Олд Траффорд"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча с "Хаддерсфилдом" выразил недовольство атмосферой на домашнем стадионе "красных дьяволов".

"Санчес сыграл только три матча, а на "Олд Траффорд" это была его первая игра. Здесь атмосфера немного тихая, энтузиазма особо не видно. Но футболистам нравится играть дома" - приводит слова Моуринью Sky Sports.

Отметим, что вместимость "Олд Траффорд" составляет 76 тысяч 212 человек.

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