Моуринью недоволен игрой "Манчестер Юнайтед" в матче с "Брайтоном"

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Моуринью недоволен игрой "Манчестер Юнайтед" в матче с "Брайтоном"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью подвёл итоги четвертьфинального матча Кубка Англии против "Брайтона".

"Результат был лучше игры. Мы определённо заслужили победу, контролировали ход матча, но не играли хорошо. Мы не играли так, как я хотел, как я готовил команду. Это разочаровывает. Я снова недоволен взаимодействием на поле. Я обвиняю всех: защитников - за их передачи вдоль поля, нападающих - за их движения" - приводит слова Моуринью BBC. 

Не пропустите видеообзор матча "Манчестер Юнайтед" – "Брайтон". | http://soccernews.ru

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