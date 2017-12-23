Моуринью недоволен календарём АПЛ

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Моуринью недоволен календарём АПЛ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью выразил недовольство расписанием матчей в английской Премьер-лиге.

"Мы не единственная команда в такой ситуации. Например, "Лестеру" тоже не повезло. Мы провели простое и объективное исследование и пришли к выводу, что есть действительно большая разница между календарями разных клубов АПЛ в эти дни. Очевидно, есть группа привилегированных клубов, а есть группа команд, которых наказали подобным календарём. Ещё есть группа клубов, которые где-то посередине. Там я бы и хотел оказаться. Знаю, что мою команду никогда бы не включили в число привилегированных, но хотелось бы оказаться хотя бы в средней группе. Жалоба в Премьер-лигу? Ни в коем случае. Вы что, хотите, чтобы меня наказали?" - цитирует Моуринью ESPN.

Напомним, что сегодня "МЮ" на выезде сыграет с "Лестером" в рамках 19-го тура АПЛ. | http://soccernews.ru

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