Моуринью недоволен количеством игроков в "Тоттенхэме"

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью пожаловался на раздутость состава своей команды.

"Если честно, мне не нравится, сколько футболистов в команде. Очень трудно управлять всеми. Сложно справляться, когда у тебя слишком много игроков", - цитирует португальского наставника The Guardian.

57-летний Моуринью возглавляет "шпор" с ноября 2019 года. Он сменил у руля команды Маурисио Почеттино.

"Тоттенхэм" начал сезон с домашнего поражения от "Эвертона" в АПЛ, а в четверг едва не вылетел из квалификации Лиги Европы от пловдивского "Локомотива".

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