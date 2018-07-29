Моуринью недоволен поведением Мартиаля

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью недоволен, что Антони Мартиаль все еще не вернулся в расположение команды на предсезонной подготовке.

"У Мартиаля родился ребенок, слава Богу, прекрасный и здоровый ребенок. Но после этого Мартиаль должен быть в команде, но он не здесь" - приводит слова Моуринью Daily Mail.

Ранее сообщалось, что Мартиаль желает покинуть "МЮ" из-за нехватки игровой практики.

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