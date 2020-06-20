Моуринью недоволен работой системы VAR в матче с "Манчестер Юнайтед"

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Моуринью недоволен работой системы VAR в матче с "Манчестер Юнайтед"

Наставник лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью раскритиковал использование видеоповторов в матче 30-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед".

"Я недоволен как первым, так и вторым пенальти, который отменили. Дело в том, что во втором случае арбитр Джонатан Мосс изначально не дал штрафной. Также я недоволен работой VAR. Не судьей в первую очередь - он может ошибиться, а VAR. Эта система должна лучше выполнять свои функции", - приводит слова португальского тренера BBC.

Напомним, что матч завершился ничьей 1:1. "Тоттенхэм" вёл в счёте с середины первого тайма, однако на 81-й минуте упустил победу, пропустив гол с пенальти.

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