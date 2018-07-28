Моуринью недоволен руководством "Манчестер Юнайтед"



Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью разочарован работой клуба на трансферном рынке, сообщает Tribalfootball.

По сведениям издания, тренер считает, что клуб слишком медленно ведет переговоры по трансферам игроков. К тому же, руководство "МЮ" не горит желанием совершать дорогостоящие покупки.

Моуринью настаивает на покупке защитника "Лестера" Гарри Магуайра, но для начала клубу нужно продать Маркоса Рохо. Также же история с покупкой хавбека "Интера" Ивана Перишича. Средства на его покупку могут быть выделены только после продажи форварда Антони Мартиаля.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" согласовал с "Челси" трансфер Виллиана. | http://soccernews.ru